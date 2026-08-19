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Offiziell 2. Bundesliga

Simic zurück in der 2. Liga

von Dominik Sandler - Quelle: 1.fc-magdeburg.de
3 min.
Roko Simic für den KSC @Maxppp

Nach seiner Leihe zum Karlsruher SC kehrt Roko Simic erneut in die 2. Bundesliga zurück. Der 22-Jährige schließt sich für eine Saison dem 1. FC Magdeburg an. Das Team aus Sachsen-Anhalt sichert sich eine Kaufoption für den Angreifer.

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„Generell habe ich den deutschen Fußball im letzten Jahr sehr zu schätzen gelernt und bin der Meinung, dass die Art, wie der 1. FC Magdeburg Fußball spielen lässt, sehr gut zu mir passt. Daher freue mich total darauf, beim Klub viel zu lernen, mich weiterzuentwickeln und bald vor dieser Kulisse auf dem Platz zu stehen“, so Simic über seine neue Aufgabe. Bei Cardiff City steht der Kroate noch bis 2028 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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