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Trotz Wechselwunsch: Barça-Deal blockiert?

von Fabian Ley - Quelle: Sport
João Félix beim Training von Portugal @Maxppp

Al Nassr will einen Abschied von João Félix (26) verhindern. Laut einem Bericht der ‚Sport‘ möchte der neue Präsident des Saudi-Klubs, Ahmed Al Sultan, eine Klausel aktivieren, die den Vertrag des portugiesischen Nationalspielers automatisch um zwei weitere Spielzeiten verlängern würde.

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Nach aktuellem Stand läuft Félix‘ Arbeitspapier zum Saisonende aus. Der Offensivstar wird mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, wo er bereits leihweise zwischen 2023 und 2024 aktiv war. Felix selbst würde sich gerne wieder den Katalanen anschließen, Al Nassr verfolgt dagegen ganz andere Absichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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