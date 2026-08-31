90-Millionen-Transfer geplatzt

Cody Gakpo (27) wird nicht zu Manchester City wechseln. Wie unter anderem ‚The Athletic‘ berichtet, ist der Transfer zu den Skyblues geplatzt. Der FC Liverpool habe ein City-Angebot über umgerechnet rund 93 Millionen Euro abgelehnt – es sehe nun alles nach einem Gakpo-Verbleib aus.

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Der niederländische Offensivspieler selbst hatte Manchester bereits seine Zusage gegeben, ein Fünfjahresvertrag lag bereit. Alternativ hat City jetzt ein Auge auf Iliman Ndiaye (26/FC Everton) geworfen, um den auch Tottenham Hotspur buhlt.