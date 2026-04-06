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2. Bundesliga

Fortuna-Endspiel für Anfang?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Markus Anfang hat die Hände in den Taschen @Maxppp

Markus Anfang sollte schleunigst punkten, falls er seinen Job bei Fortuna Düsseldorf behalten will. Die ‚Bild‘ geht zumindest davon aus, dass der 51-jährige Cheftrainer fliegen könnte, sollte der Zweitligist in der kommenden Partie gegen Holstein Kiel am Freitag (18:30 Uhr) „baden gehen“.

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Anfang ist seit Anfang Oktober für die Rheinländer verantwortlich. Nach 21 Spielen stehen sechs Siege, drei Unentschieden sowie zwölf Niederlagen zu Buche. In der Liga rangiert Düsseldorf mit 31 Punkten auf Platz zwölf – es sind aber nur zwei Zähler bis zu einem Abstiegsplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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