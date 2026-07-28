Offensivpower: Bayer baggert an VfB-Flirt

Der neue Trainer Carles Martínez soll Bayer Leverkusen wieder zu einem echten Konkurrenten um Titel machen. Dafür muss aber im Kader des Bundesligisten noch etwas passieren. Der Schuh drückt spätestens nach dem Abgang von Alejandro Grimaldo (30) zu Atlético Madrid vor allem in der Defensive.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als direkten Grimaldo-Ersatz hat Bayer Vizeweltmeister Facundo Medina (27) ausgemacht, der innen sowie links verteidigen kann und seine Stärken klar in der Defensive hat. Daher soll laut ‚kicker‘ auf der rechten Seite ein Spieler her, der sich deutlich mehr in die Angriffe einschaltet. Wie das Fachmagazin berichtet, hat der Werksklub dafür Zakaria El Ouahdi vom KRC Genk ins Auge gefasst.

Starker Offensiv-Output

Der 24-Jährige ist marokkanischer Nationalspieler und kam als Backup von Starspieler Achraf Hakimi (27/Paris St. Germain) bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale gegen Frankreich (0:2) zu einem Kurzeinsatz. 2023 war der Rechtsfuß von RWDM Brussels für 2,5 Millionen Euro nach Genk gewechselt. Für die Limburger stand El Ouahdi bislang in 112 Pflichtspielen auf dem Feld und sammelte dabei starke 32 Torbeteiligungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des gebürtigen Belgiers läuft noch bis 2028. Im vergangenen Sommer war der VfL Wolfsburg interessiert, im Januar streckte der VfB Stuttgart die Fühler nach dem flankenstarken Außenverteidiger aus. Am Ende kam es jedoch nicht zum Wechsel. Ob sich Bayer nachhaltig um eine Verpflichtung bemüht, hängt auch davon ab, ob der Medina-Transfer zustande kommt. Der droht allerdings teuer zu werden.