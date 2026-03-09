Menü Suche
Real vor 300-Millionen-Deal

von Luca Hansen - Quelle: as
Florentino Pérez ist guter Laune @Maxppp

Auf Real Madrid wartet ein warmer Geldregen. Laut der ‚as‘ steht die Vertragsverlängerung mit Trikotsponsor Fly Emirates kurz vor dem Abschluss. Zusammen mit den Einnahmen aus den Verträgen mit Ärmelsponsor HP und Ausrüster Adidas winken den Königlichen damit nun 300 Millionen Euro Einnahmen pro Saison nur für das Trikot.

Bei der Unterzeichnung mit Fly Emirates fehlen lediglich noch die Unterschriften. Auch der Vertrag mit Adidas, der in zwei Jahren ausläuft, soll zeitnah verlängert werden.

