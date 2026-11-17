Bisherige Leistung: 2/6

Bislang ist es nicht die Saison von Afonso Moreira. Zwar ist der Linkaußen in der Offensive von Bayer Leverkusen gesetzt, allerdings fielen auch immer wieder Konkurrenten verletzt aus. Moreira zeigt sich engagiert, was Laufwege abseits des Balles und defensive Mitarbeit angeht, hat aber noch große Probleme mit seinem Offensiv-Output und der Entscheidungsfindung.

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Potenzielle Leistung: 5/6

Mit Tempo und Dynamik kommt Moreira häufig in Abschlusspositionen – die Grundvoraussetzung fürs Toreschießen. Bei Bayer wartet man nun darauf, dass der Knoten irgendwann platzt. Passiert das, kann Moreira ein wichtiger Spieler für die Werkself werden. Für einen unumstrittenen Topstar hat seine Spielanlage aber wohl zu viele Lücken.

Preis/Leistung: 2/6

30 Millionen Euro hat Leverkusen für den 21-jährigen Portugiesen bezahlt. Gemessen daran, was Moreira bislang geleistet hat, war das klar zu viel. Stand jetzt ist die Ablöse nur mit dem Potenzial des Dribblers zu rechtfertigen.

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Erwartungen erfüllt: 2/6

Als teures Offensiv-Talent mit spektakulärer Spielweise und einigen Traumtoren im Highlight-Reel umgab Moreira ein gewisser Hype, als er in Leverkusen unterschrieb. Diese hohen Erwartungen konnte er bislang nicht erfüllen. Stand jetzt ist er eher ein Sorgenkind.

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Wiederverkaufswert: 5/6

Trotz aller Kritik an seiner aktuellen Leistung hat Moreira das Potenzial für eine Leistungsexplosion. Und da es immer einen Markt für schnelle, dribbelstarke Flügelspieler gibt, könnte Bayer irgendwann mit ihm ein stattliches Transferplus erwirtschaften.

Taktischer Fit: 5/6

Die Tatsache, dass Moreira sehr gut ins System von Trainer Carles Martínez, lässt im Bayer-Umfeld die Hoffnung leben, dass der Linksaußen noch den großen Durchbruch schafft. Mit seiner Schnelligkeit und Vertikalität ist Moreira auch abseits des Balles wichtig für das Team. Zur Bestnote fehlen Qualitäten im Kurzpass-Spiel.