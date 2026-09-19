„Wir haben eine mündliche Einigung erzielt“, erklärte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Rouven Schröder am Rande der heutigen 3:4-Niederlage gegen Mainz 05. Wer der Nachfolger von Eugen Polanski werden soll, verriet Schröder nicht, schließlich sollte man „in der heutigen Zeit […] darauf achten, dass auch die Unterschrift drunter ist.“

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Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Alexander Blessin jetzt der große Favorit auf den Posten beim Bundesliga-Letzten.

Blessin ist seit diesem Sommer ohne Verein, coachte zuletzt Absteiger St. Pauli. Zuvor hatte der 53-Jährige Union Saint-Gilloise trainiert, mit dem belgischen Erstligisten in der Saison 2023/24 den nationalen Pokal gewonnen.