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Rätsel um neuen Gladbach-Trainer gelöst?

Wer wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach? Nach der von Rouven Schröder verkündeten Einigung gibt es jetzt womöglich Klarheit.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Rouven Schröder @Maxppp

„Wir haben eine mündliche Einigung erzielt“, erklärte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Rouven Schröder am Rande der heutigen 3:4-Niederlage gegen Mainz 05. Wer der Nachfolger von Eugen Polanski werden soll, verriet Schröder nicht, schließlich sollte man „in der heutigen Zeit […] darauf achten, dass auch die Unterschrift drunter ist.“

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Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Alexander Blessin jetzt der große Favorit auf den Posten beim Bundesliga-Letzten.

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Blessin ist seit diesem Sommer ohne Verein, coachte zuletzt Absteiger St. Pauli. Zuvor hatte der 53-Jährige Union Saint-Gilloise trainiert, mit dem belgischen Erstligisten in der Saison 2023/24 den nationalen Pokal gewonnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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