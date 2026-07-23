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Köln holt WM-Schnäppchen Okon-Engstler

Auch der 1. FC Köln hat bei der Weltmeisterschaft genau hingeschaut und zieht einen Nationalspieler an Land. Paul Okon-Engstler soll die Domstädtern auf der Sechs verstärken.

von Martin Schmitz - Quelle: fc.de
1 min.
Paul Okon-Engstler im Trikot der australischen Nationalmansnchaft @Maxppp

Der 1. FC Köln tütet Neuzugang Nummer fünf ein. Wie die Rheinländer offiziell mitteilen, wechselt Paul Okon-Engstler vom Sydney FC nach Köln. Der 21-jährige Sechser unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Rund eine Million Euro Ablöse fließt dem Vernehmen nach an die Australier. „Wir freuen uns sehr, dass sich Paul für den Wechsel zum 1. FC Köln entschieden hat. Er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial, der sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt hat“, sagt Geschäftsführer Thomas Kessler.

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Okon-Engstler ergänzt: „Der FC ist ein Klub mit einer Riesengeschichte – das Stadion und die Fans sind beeindruckend. Ich kann es kaum erwarten, dort zu spielen und endlich mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Für mich ist das jetzt genau der richtige nächste Schritt in meiner Karriere.“

In Köln soll der australische WM-Fahrer, der in allen vier Partien der Socceroos zum Einsatz kam, die Lücke schließen, die im Kader durch die Abgänge von Eric Martel (24/FSV Mainz) und Denis Huseinbasic (24/SC Braga) entstanden ist.

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Okon-Engstler ist im belgischen Oostende geboren und stammt aus der Jugend des FC Brügge. Im vergangenen Sommer war der Linksfuß ablösefrei von der zweiten Mannschaft von Benfica Lissabon nach Sydney gewechselt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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