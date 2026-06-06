Überraschender Ausweg für Atubolu

Spätestens nach dem feststehenden Transfer von Mio Backhaus zum SC Freiburg verdichten sich die Anzeichen, dass Noah Atubolu den Verein in diesem Sommer verlassen wird. Der 24-Jährige ist in Europa heiß begehrt: Zahlreiche Premier League-Klubs sowie die beiden Mailänder Vereine, die SSC Neapel und auch Atlético Madrid haben ihr Interesse am Schlussmann bekundet. Nun gesellt sich Informationen der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge auch Real Sociedad zum Kreis der Interessenten.

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Ex-Bundesliga-Coach Pellegrino Matarazzo, der im Dezember vergangenen Jahres die Basken übernahm und mit ihnen den spanischen Pokal gewann, wünscht sich Atubolu zur kommenden Saison zwischen den Pfosten. Der US-Amerikaner hat dabei offenbar ein Faible für deutsche Torhüter, denn auch Finn Dahmen (28) und Bernd Leno (34) sollen auf der Wunschliste des Trainers stehen. Zudem gilt Steven Benda (27), der zuletzt leihweise das Tor von Feyenoord Rotterdam hütete, als weitere Option des Übungsleiters.

Sociedads derzeitiger Stammtorhüter Álex Remiro könnte den Verein in diesem Sommer verlassen und befindet sich bereits in Verhandlungen mit der SSC Neapel. Die Italiener bieten Alex Meret (29) im Gegenzug an, der jedoch kein allzu großes Interesse an einem Wechsel zu La Real zeigen soll. Ohnehin soll Matarazzo die deutschen Torhüter auf seiner Liste bevorzugen.