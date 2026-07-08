Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell La Liga

Real verkauft García

von Fabian Ley
1 min.
Fran García nimmt den Ball runter @Maxppp

Linksverteidiger Fran García und Real Madrid gehen getrennte Wege. Der 26-Jährige wechselt zum Ligakonkurrenten Betis Sevilla und erhält dort einen Vertrag bis 2030. Real kassiert kolportierte vier Millionen Euro und sichert sich dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 50 Prozent.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2023 war der Spanier für fünf Millionen Euro von Rayo Vallecano zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Spätestens seit der Verpflichtung von Marc Cucurella (27) vom FC Chelsea war klar, dass García bei den Königlichen keine Aussicht auf regelmäßige Einsatzminuten hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Betis
Fran García

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Betis Logo Betis Sevilla
Fran García Fran García
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert