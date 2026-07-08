Real verkauft García

Linksverteidiger Fran García und Real Madrid gehen getrennte Wege. Der 26-Jährige wechselt zum Ligakonkurrenten Betis Sevilla und erhält dort einen Vertrag bis 2030. Real kassiert kolportierte vier Millionen Euro und sichert sich dem Vernehmen nach eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 50 Prozent.

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Im Sommer 2023 war der Spanier für fünf Millionen Euro von Rayo Vallecano zu seinem Jugendklub zurückgekehrt. Spätestens seit der Verpflichtung von Marc Cucurella (27) vom FC Chelsea war klar, dass García bei den Königlichen keine Aussicht auf regelmäßige Einsatzminuten hat.