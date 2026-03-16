DFB: Undav deutet Nominierung an

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich offenbar bei Deniz Undav gemeldet. Im Anschluss an den 1:0-Sieg des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig machte der Stürmer vielsagende Andeutungen. „Vielleicht hatten wir schon Kontakt, vielleicht auch nicht“, so Undav mit einem Lächeln.

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Ganz festlegen auf eine Nominierung wollte sich der 29-Jährige aber noch nicht: „Bis Donnerstag sind es noch vier Tage. Alles entspannt.“ Zuletzt zählte der formstarke Angreifer im Juni 2025 zum Aufgebot des DFB-Teams.