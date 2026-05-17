Vieira hält sich HSV-Zukunft offen

Ob Fabio Vieira auch über den Sommer hinaus beim Hamburger SV bleibt, ist derzeit noch unklar. Der 25-Jährige hält sich gegenüber der ‚Bild‘ alle Option offen: „Jetzt geht es in den Urlaub mit der Familie, um den Fußball mal zu vergessen. Das ist wichtig, mal nicht daran zu denken. Wir sind in der Transferzeit. Ich muss offen sein, mit meiner Familie, meinen Beratern und Arsenal sprechen und entscheiden, was die beste Option ist.“ Dennoch haben es insbesondere die Anhänger der Rothosen dem Portugiesen angetan: „Die verdienen so viel. Der Einsatz, den sie in jedes Spiel stecken. Heim, auswärts, sie sind immer da.“

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Der HSV könnte Vieira dank einer Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro fest verpflichten, wird diese finanziell stattliche Summe voraussichtlich jedoch nicht bedienen können. Dennoch wünscht sich Trainer Merlin Polzin einen Verbleib des Offensivakteurs: „Ich weiß, dass er es wertschätzt, dass er sich hier voll mit seinen Qualitäten ausleben kann und es ihm hilft, wie wir Fußball spielen.“ Die Bewunderung beruht auf Gegenseitigkeit, denn auch der Linksfuß gerät ins Schwärmen, wenn er über seinen Coach spricht: „Merlin hat mir viel geholfen. Er versucht immer, dass ich die beste Version von mir zeigen kann. Er ist noch jung, aber hat die Mentalität und die Fähigkeiten, um die großen Klubs zu fordern.“ Die Leihgabe vom FC Arsenal blickt positiv auf seine Zeit an der Elbe zurück: „Ob ich bleibe oder gehe, ich werde dem Klub immer dankbar sein. Sie haben alles für mich getan. Am Ende war das Wichtigste, dass der HSV in der Liga geblieben ist. Und ich war Teil davon, das freut mich sehr.“