Neuer-Entscheidung gefallen

Lange stand ein Einsatz von Manuel Neuer beim Klassiker gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) auf der Kippe, doch jetzt herrscht Klarheit: Der 39-Jährige wird am Wochenende aussetzen müssen. Laut der ‚Bild‘ verließ der Kapitän alleine das Klubgelände an der Säbener Straße, nachdem der Mannschaftsbus bereits ohne ihn in Richtung Dortmund aufgebrochen war.

Neuer hatte sich zuletzt einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und erst in dieser Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Am gestrigen Donnerstag musste der Routinier die Einheit jedoch vorzeitig abbrechen. Der Rekordmeister möchte bei dem Schlussmann kein Risiko eingehen. Somit wird Jonas Urbig (22) am Samstag im Signal Iduna Park zwischen den Pfosten stehen.