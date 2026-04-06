ManCity: Silva-Abschied bestätigt

Bernardo Silvas (31) Abschied von Manchester City ist besiegelt. Das bestätigte Co-Trainer Pepijn Lijnders am gestrigen Sonntagabend in einer Medienrunde: „Jede gute Geschichte hat ein Ende, und ich hoffe, er genießt die letzten Monate – es sind nur noch sechs Wochen – und hat einen schönen Abschied. Er hat all diese Aufmerksamkeit auch verdient.“

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Silvas Vertrag läuft im Sommer aus, 2017 war er für 50 Millionen Euro von der AS Monaco zu den Citizens gewechselt. Bei Atlético Madrid ist der technisch starke Linksfuß ein Kandidat für die Nachfolge von Antoine Griezmann (35), zudem bekunden auch der FC Barcelona sowie Klubs aus Saudi-Arabien und den USA Interesse. Am weitesten vorne im Rennen ist laut ‚Calciomercato.com‘ Juventus Turin, das bereits Kontakt zu Silvas Berater Jorge Mendes aufgenommen haben soll.