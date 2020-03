Schalke reagiert auf Watzke-Angebot

Jochen Schneider hat das Zeichen der Solidarität von Erzrivale Borussia Dortmund wohlwollend zu Kenntnis genommen. „Das ist sehr nett und anständig. Ein tolles Zeichen der Solidarität und selbstverständlich würde das umgekehrt auch gelten“, äußert sich der Sportvorstand von Schalke 04 gegenüber der ‚Bild‘.

BVB-Chef Hans-Joachim Watzke bat am vergangenen Wochenende Hilfe an, sollten die Königsblauen aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten: „Wenn Schalke – und ich glaube nicht, dass es am Ende nötig sein wird – als unser direkter Nachbar auf uns zukommen würde und um Hilfe bittet, dann würden wir immer Mittel und Wege finden, dies zu tun.“