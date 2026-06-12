Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Rapp-Wechsel auf der Zielgeraden

von Simon Martis - Quelle: Bild
Nicolai Rapp trägt den Ball @Maxppp

Der Wechsel von Nicolai Rapp zu Dynamo Dresden nimmt konkrete Formen an. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich die beiden Klubs bei den Verhandlungen über die Ablösesumme angenähert. Dem Vernehmen nach bewegt sich diese im unteren sechsstelligen Bereich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-Jährige war 2024 ablösefrei von Werder Bremen zum KSC gewechselt und absolvierte seitdem 70 Pflichtspiele für die Badener. Dabei kam Rapp sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Mit der Erfahrung aus 211 Zweitligapartien soll er in Dresden eine Führungsrolle übernehmen und dazu beitragen, die Sachsen nachhaltig in der 2. Bundesliga zu etablieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
KSC
Dresden
Nicolai Rapp

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
KSC Logo Karlsruher SC
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Nicolai Rapp Nicolai Rapp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert