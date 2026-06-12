Rapp-Wechsel auf der Zielgeraden

Der Wechsel von Nicolai Rapp zu Dynamo Dresden nimmt konkrete Formen an. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich die beiden Klubs bei den Verhandlungen über die Ablösesumme angenähert. Dem Vernehmen nach bewegt sich diese im unteren sechsstelligen Bereich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-Jährige war 2024 ablösefrei von Werder Bremen zum KSC gewechselt und absolvierte seitdem 70 Pflichtspiele für die Badener. Dabei kam Rapp sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz. Mit der Erfahrung aus 211 Zweitligapartien soll er in Dresden eine Führungsrolle übernehmen und dazu beitragen, die Sachsen nachhaltig in der 2. Bundesliga zu etablieren.