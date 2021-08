„Operation Pedri“ | Mourinho ist zurück

„Operation Pedri“

Wohl kein anderer Spieler stand in der Saison 2020/21 so oft auf dem Feld wie Pedri. 52 Spiele bestritt der 18-Jährige alleine für den FC Barcelona, hinzu kamen 16 Länderspiele für die spanische A-Nationalmannschaft und die Olympia-Auswahl. Keine Überraschung also, dass Barça das Ausnahmetalent nun mit einem langfristigen Vertrag an den Verein binden will. Die „Operation Pedri“ wurde laut der ‚Sport‘ eingeleitet und so titelt das spanische Blatt heute mit „Vier weitere Jahre“. Sobald das Transferfenster schließt, planen die Katalanen ein Treffen mit den Beratern des Youngsters.

Mourinho meldet sich zurück

„Roma denkt wie Mourinho es will“, titelt heute der ‚Corriere dello Sport‘. Die AS Rom konnte gestern Abend das erste Pflichtspiel unter dem portugiesischen Startrainer gewinnen. 2:1 setzte man sich in der Europa Conference League-Quali gegen Trabzonspor durch. Es war ein Sieg im „Mou-Stil“, so der ‚Romanista‘ heute. „Die Roma ist bereits jetzt speziell“, liest man in der ‚Gazzetta dello Sport‘. Ins Blickfeld spielte sich auch Sturmneuzugang Eldor Shomurodov, der bei seinem Debüt das Siegtor erzielte und mit 40-Millionen-Neuzugang Tammy Abraham ordentlich Konkurrenz vor die Nase gesetzt bekommen hat.

Tottenham stolpert

Es ist die Zeit des Jahres, die dazu verleitet, in 90 Minuten Fußball den gesamten Verlauf einer Saison zu sehen. Während die englische Presse Anfang der Woche den 1:0-Sieg von Tottenham Hotspur im Topspiel gegen Manchester City lobte, folgt jetzt die Ernüchterung. Als „Horror Show“ bezeichnet die ‚Daily Mail‘ die 1:0-Niederlage der Spurs im Qualifikationsspiel der Conference League gegen den portugiesischen Verein FC Paços de Ferreira. „Kanes Koffer sind gepackt“ liefert der ‚Daily Mirror‘ auch direkt die Konsequenz für die Londoner zum wechselwilligen Harry Kane nach. Vielleicht sieht die Welt nach dem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers wieder anders aus. Dann könnte auch der englische Topstürmer auf den Platz zurückkehren.