Bundesliga-Duo will Nationalkeeper Maksimenko

Nach gerade einmal sechs Spieltagen richten die Vereine der Bundesliga ihren Blick wieder intensiv auf potenzielle kommende Transfers. Der FC Augsburg und Werder Bremen planen laut ‚Sportitalia‘ bereits jetzt für den kommenden Sommer vor. Im Zentrum des Interesses: Aleksandr Maksimenko (28), der für Spartak Moskau das Tor hütet.

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Der sechsfache russische Nationaltorhüter befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr und möchte dem Vernehmen nach in eine europäisch Topliga wechseln. Bereits vor einigen Monaten gab es dem Bericht zufolge erste Kontakte in die Serie A zum AC Monza. Einen Wechsel nach Italien soll sich Maksimenko gut vorstellen können.

Dass sich der FCA und Werder mit potenziellen neuen Keepern für die kommende Saison beschäftigen, darf wohl auch als ein Zeichen gewertet werden, dass die starken Leistungen von Finn Dahmen (28/Vertrag bis 2027) und Karl Hein (24/bis 2030) klare Begehrlichkeiten bei anderen Klubs wecken.

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Ob die beiden Stammkeeper bei ihren Klubs bleiben oder nicht, es schadet sicher nicht, für den Ernstfall vorzusorgen. Maksimenko könnte ein geeigneter Ersatz sein. Der 1,90 Meter große Torhüter stammt aus der Akademie von Spartak und hat bisher 244 Pflichtspiele für den Hauptstadtklub bestritten. 78 Mal blieb er dabei ohne Gegentor.