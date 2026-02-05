Jetzt ist Wirtz 125 Millionen wert

Wir springen zurück zum 20. Juni 2025: Nachdem Florian Wirtz in den vorangegangenen Monaten die alles bestimmende Personalie auf dem Transfermarkt war, verkündet der FC Liverpool die Verpflichtung des Ausnahmekönners offiziell. Kostenpunkt: 125 Millionen Euro Ablöse, die mit Bonuszahlungen auf bis zu 150 Millionen ansteigen kann. Im Rennen um den damaligen Leverkusener zieht insbesondere der FC Bayern den Kürzeren.

Dass Wirtz erst am 27. Dezember gegen die Wolverhampton Wanderers (2:1) sein erstes Tor im Liverpool-Trikot bejubeln darf, hätten vermutlich nicht mal seine größten Kritiker prognostiziert. In den ersten Monaten scheint der Offensivspieler mit Tempo und Härte der Premier League einfach nicht zurechtzukommen.

Der immense Druck durch die große Erwartungshaltung und das exorbitante Preisschild auf dem Rücken, dazu der erstmalige Schritt ins Ausland – nachdem der 22-Jährige von einigen schon als Transfer-Flop betitelt wurde, kommt der Premierentreffer einer Erlösung gleich.

Knoten geplatzt – folgt die erste Trophäe?

Mittlerweile ist klar: Wirtz ist in Liverpool angekommen. In den vergangenen Wochen ließ der DFB-Star die Tore zwei bis sechs folgen, zuletzt brillierte er am Samstag beim 4:1-Sieg gegen Newcastle United. Seit dem 20. Dezember stehen wettbewerbsübergreifend neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Assists) zu Buche – keinem anderen Profi aus dem englischen Oberhaus gelangen in diesem Zeitraum mehr.

Zur Belohnung winkt dem filigranen Rechtsfuß nun die erste individuelle Auszeichnung während seiner Zeit in Anfield. Aufgrund der überzeugenden Leistungen im Januar wurde Wirtz am heutigen Donnerstag neben sieben weiteren Kandidaten für die Wahl zum Spieler des Monats nominiert.

Zwar sei das Team von Coach Arne Slot „noch nicht ganz in ihrem Siegesmodus“, heißt es in der Mitteilung auf der Premier League-Website, Wirtz zeige jedoch „Anzeichen dafür, dass er das Potenzial zu dem einflussreichen Superstar hat, für den ihn Liverpool geholt hat.“

Der gebürtige Pulheimer wäre nach Jürgen Klinsmann, Leroy Sané und Ilkay Gündogan erst der vierte Deutsche, dem diese Ehre in England zuteilwerden würde. Wirtz‘ Trainer erläuterte den Aufschwung seines Schützlings auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel gegen Manchester City am Sonntag (17:30 Uhr).

Slot nennt Hauptgrund für Aufschwung

„Ich denke, das ist in erster Linie immer eine Anerkennung für den Spieler, weil er die Arbeit nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im Fitnessstudio machen muss“, betonte Slot, „und als Trainer muss man ihn auch dann weiter spielen lassen, wenn er am Anfang vielleicht ein bisschen körperliche Probleme hat, denn nur so können sich Spieler verbessern.“

Die größte Steigerung sieht Slot in Wirtz‘ Defensivarbeit: „Ich glaube, er hat sich mit dem Ball gar nicht so sehr verbessert, weil er von Anfang an besonders mit dem Ball war. Aber gegen den Ball sehe ich bei ihm und einigen anderen die größte Steigerung. Diese Kombination macht dich bereit für die Premier League, denn in der Premier League geht es um beides: nicht nur um den Ball, sondern definitiv auch um das Spiel gegen den Ball.“

Kritik weicht Anerkennung

Wirtz blüht in Liverpool auf – und hat inzwischen auch seine größten Kritiker verstummen lassen. „Wirtz verbessert sich Schritt für Schritt. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Junge über große Qualität verfügt“, lobte LFC-Legende Jamie Carragher bei ‚Sky Sports‘, „die Premier League hat Kevin De Bruyne verloren, aber wir haben Wirtz gewonnen. Wir sprechen hier von besonderen Spielern, die in unsere Liga kommen.“

Auch das Portal ‚The Athletic‘ titelt am heutigen Donnerstag: „Florian Wirtz sieht endlich wie Florian Wirtz aus.“ Nach schwierigen ersten Monaten Eingewöhnung hat Wirtz aus deutscher Sicht erfreulicherweise rechtzeitig zum Start ins WM-Jahr seine Form gefunden und beweist, dass er jeden Cent wert ist.