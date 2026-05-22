United vor 50-Millionen-Transfer

Manchester United steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Éderson. Wie Transferexperte Michele Crisciiello berichtet, haben sich die Red Devils mit Atalanta Bergamo auf eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro geeinigt. Der 26-Jährige habe dem englischen Rekordmeister bereits seine Zusage erteilt.

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Éderson soll auch bei Atlético Madrid und Juventus Turin hoch im Kurs gestanden haben, doch letztlich machte Manchester United das Rennen. Der Brasilianer wird im Old Trafford den Kaderplatz einnehmen, den sein Landsmann Casemiro hinterlässt. Atalanta darf sich derweil auf einen satten Transfergewinn freuen: Im Sommer 2022 war der defensive Mittelfeldspieler für knapp 23 Millionen Euro von der US Salernitana nach Bergamo gewechselt.