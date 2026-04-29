Kreative Idee: So soll El Mala in Köln bleiben

Der 1. FC Köln hat die Hoffnung, Said El Mala über den Sommer hinaus zu halten, noch nicht abgeschrieben – im Gegenteil. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben die Rheinländer gemeinsam mit Hauptsponsor Rewe einen Plan geschmiedet, um den Offensivstar stärker an den Klub zu binden. Demnach hat Rewe-Chef Lionel Souque, der gleichzeitig auch FC-Aufsichtsratchef ist, bereits Gespräche mit El Malas Familie geführt, um den 19-Jährigen als neues Werbegesicht zu gewinnen.

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Das Kalkül: Der Bundesligist will indirekt El Mala zu mehr Gehalt verhelfen und ihm so den Verbleib in der Domstadt schmackhaft machen. Aktuell verdient der Teenager 1,5 Millionen Euro pro Jahr. In Zusammenarbeit mit Rewe konnten die Kölner 2009 auch die Rückholaktion von Lukas Podolski stemmen, der spätere Weltmeister erhielt vom Handels- und Touristikkonzern ebenfalls einen millionenschweren Werbevertrag.