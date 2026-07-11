Ex-Paulianer Sinani setzt Unterschrift

Danel Sinani setzt seine Karriere in Italien fort. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei zum Zweitligisten Sampdoria Genua. Dort erhält der 29-Jährige einen Vertrag bis 2028.

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Zuletzt war Sinanis Kontrakt beim FC St. Pauli ausgelaufen. Für die Kiezkicker bestritt der luxemburgische Nationalspieler in den vergangenen drei Jahren 70 Einsätze (acht Tore, fünf Vorlagen). Bei Sampdoria spielt er künftig an der Seite von Lorenzo Insigne (35), der vor wenigen Tagen ablösefrei von Delfino Pescara nach Genua wechselte.