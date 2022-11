Bericht: BVB rechnet mit Bellingham-Abgang

Die Topklubs stehen Schlange bei Jude Bellingham – und das nicht erst seit gestern. Neben Real Madrid buhlt vor allem die englische Elite um den 19-jährigen Mittelfeldmotor von Borussia Dortmund. Die beiden Klubs aus Manchester werden ebenso wie der FC Liverpool und der FC Chelsea ihr Glück im kommenden Sommer versuchen.

Und es scheint ganz so, als hätte sich die abwehrende Haltung der Dortmunder ein Stück weit aufgeweicht. Schwarz-Gelb rechne mit einem Bellingham-Abgang 2023, berichtet ‚Sky‘ am heutigen Montag. Zur Einordnung: Zuletzt hieß es eher, der BVB versuche mit allen Mitteln, die Zusammenarbeit mit dem Ausnahmetalent fortzuführen. Am liebsten wolle man den bis 2025 datierten Vertrag mit Bellingham sogar vorzeitig ausdehnen.

Bellingham wartet ab

Bellingham selbst will von alldem aber nichts wissen – zumindest für den Moment. „Ehrlich gesagt denke ich noch gar darüber nach“, sagte der Engländer erst kürzlich. Er habe sich „noch gar nicht mit der nächsten Saison oder dem nächsten Sommer“ beschäftigt. Zunächst gelte es, die erste Saisonhälfte mit den Schwarz-Gelben erfolgreich zu Ende zu spielen. Dann wartet auch schon die WM in Katar.

In ein ähnliches Horn blies jüngst auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: „Es ist nicht so, dass wir ihn verkaufen wollen.“ Von wollen kann ohnehin nicht die Rede sein. Nicht ausgeschlossen aber, dass sich die Borussia am Ende schlichtweg dem Markt beugen muss. Es winkt eine Ablöse im dreistelligen Millionenbereich.