Seit einigen Wochen kursieren einige Gerüchte um JJ Gabriel von Manchester United. Das 15-jährige Toptalent wird die Red Devils spätestens zum Saisonende verlassen. Wohin es das englische Ausnahmetalent verschlägt, ist jedoch noch offen. Zudem ist unklar, wer den Deal für Gabriel und seine Familie einfädeln soll.

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Die ‚as‘ titelt dementsprechend heute: „JJ Gabriel entfesselt einen Krieg“. Grund dafür ist, dass die Branchengrößen im Beraterbusiness alles in die Waagschale werfen, um den Teenager vertreten zu dürfen. Die besten Karten im Werben um den Rechtsfuß haben derzeit Star-Agent Jorge Mendes und die Berateragentur Epic. Während die ‚Bild‘ bereits von einer Entscheidung pro Epic berichtet, heißt es in Spanien, dass eine Entscheidung noch aussteht.

Gerne würden sich die Vermittler zeitnah die Zusage von Gabriel einholen und am 6. Oktober Nägel mit Köpfen machen. Dann feiert der englische U17-Nationalspieler seinen 16. Geburtstag und darf sich vertraglich an einen Berater binden. Der auserwählten Agentur winkt höchstwahrscheinlich schon in wenigen Monaten eine stattliche Provision. Wenn nicht schon im Januar, dann spätestens im kommenden Sommer.

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Auslandswechsel sehr wahrscheinlich

Denn Gabriel steht bei vielen großen Klubs auf dem Zettel. Der FC Bayern mischt weiterhin mit, auch wenn es zuletzt eher danach aussah, dass der FC Barcelona oder Real Madrid vorne liegen. Paris St. Germain beobachtet die Situation ebenfalls akribisch. Vergangene Woche landete Gabriel in Barcelona, um sich vor Ort einen Eindruck der Gegebenheiten bei Barça zu machen. Ein Besuch bei Real steht wohl auch auf der Agenda. Mit den Bayern und Max Eberl hatte bereits zuvor ein Treffen stattgefunden, der Kontakt ist seither vertraut.

Dass Gabriel seinem Jugendklub den Rücken kehrt, ist hauptsächlich der aktuellen Form von United geschuldet. Die Familie des Nachwuchskickers sieht den englischen Traditionsklub laut ‚Bild‘ nicht in der Verfassung, in den kommenden Jahren um Titel mitzuspielen. Bei Real, Barça, PSG oder den Bayern sieht das anders aus. Deshalb ist ein Wechsel ins Ausland die derzeit wahrscheinlichste Variante.