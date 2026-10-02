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Bundesliga

Vestergaard macht Schluss

von Fabian Ley - Quelle: Politiken
Jannik Vestergaard erschöpft nach dem Abpfiff @Maxppp

Jannik Vestergaard hängt die Schuhe an den Nagel. „Ich spüre langsam eine gewisse Erschöpfung. Meine Motivation lässt nicht nur nach, sondern ist eigentlich gar nicht mehr da. Es fühlt sich richtig an, jetzt aufzuhören“, wird der 34-Jährige von der dänischen Zeitung ‚Politiken‘ zitiert.

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Im Sommer löste Vestergaard seinen Vertrag bei Leicester City nach fünf Jahren auf. Zuvor hatte der 1,99 Meter große Innenverteidiger unter anderem in der Bundesliga für die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und Borussia Möchengladbach gespielt. Für die dänische Nationalmannschaft lief der Abwehrhüne 59 Mal auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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