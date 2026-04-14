BVB: Kabar-Entscheidung steht an

In absehbarer Zeit wird über die Zukunft von Almugera Kabar bei Borussia Dortmund entschieden. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, dass zeitnah ein Gespräch zwischen dem Linksverteidiger und Sportdirektor Ole Book stattfindet. Dieses soll „Klarheit und Transparenz“ über Kabars künftige Rolle bringen. Ein Verbleib bei den Schwarz-Gelben sei trotz eines noch bis 2028 datierten Vertrags unwahrscheinlich.

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Der 19-Jährige hat ein hartes Jahr hinter sich, bei der 0:1-Pleite gegen Bayer Leverkusen am Samstag stand er erstmals seit 371 Tagen wieder für die BVB-Profis auf dem Platz. Für die Reserve kommt der Defensivspieler in dieser Saison auf beachtliche sechs Tore und eine Vorlage in 16 Einsätzen. Im Winter befand sich Kabar bereits im Anflug auf den Hamburger SV, der Wechsel platzte wegen medizinischer Bedenken jedoch auf der Zielgeraden. Der HSV hat den Linksfuß weiter im Blick, konkrete Gespräche sind laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ aber noch nicht geplant.