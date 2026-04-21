Rekord-Ablöse für Manzambi?

Der SC Freiburg will Johan Manzambi (20) nur gegen eine sehr hohe Ablöse ziehen lassen. ‚Sky‘ berichtet, dass die Breisgauer erst verkaufsbereit wären, wenn die vereinsinterne Rekordsumme von 30 Millionen Euro geknackt wird, die der FC Brentford im Sommer 2023 für Kevin Schade (24) zahlte. Manzambi steht noch bis 2030 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

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Der Mittelfeldspieler war vor etwas mehr als drei Jahren aus der Jugend des Servette FC in die des SC Freiburg gewechselt. Im Winter wurde Galatasaray, der SSC Neapel, Bayer Leverkusen und Paris St. Germain Interesse am zehnfachen Schweizer Nationalspieler nachgesagt. Laut ‚Sky‘ gibt es aktuell aber keine konkreten Gespräche mit anderen Vereinen. Eine Entscheidung über einen möglichen Transfer werde erst nach der WM erwartet.