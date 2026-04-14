Rose winkt Premier League-Job

Für Marco Rose geht es möglicherweise im Sommer auf die Insel. ‚Talksport‘ aus England berichtet, dass der 49-jährige Coach der führende Kandidat auf die Nachfolge von Andoni Iraola beim AFC Bournemouth ist. Neben Rose hat auch Kieran McKenna von Ipswich Town eine Chance, beim Premier League-Klub zu landen.

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Rose ist seit seiner Entlassung bei RB Leipzig im März 2025 ohne Klub. Immer wieder wird sein Name mit freien Posten in den europäischen Topligen in Verbindung gebracht. Die Trennung von Iraola und Bournemouth zum Ende der laufenden Saison wurde erst am heutigen Montagnachmittag bekanntgegeben. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags einigen.