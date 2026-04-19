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Barça plant 90-Millionen-Transfer

von Dominik Schneider - Quelle: Sport
Joan Laporta steht Rede und Antwort @Maxppp

Die allergrößten Finanzsorgen beim FC Barcelona gehören offenbar der Vergangenheit an. Die ‚Sport‘ berichtet, dass die Katalanen zeitnah das Gehaltsbudget „spürbar anheben“ wollen. Grund dafür sind allgemein angestiegene Einnahmen, die Rückkehr ins Camp Nou und zusätzliche kommerzielle Erlöse. Doch damit nicht genug.

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Auch für einen großen Transfer sollen die notwendigen Gelder zur Verfügung gestellt werden. Die Führungsetage soll intern kommuniziert haben, dass „intensiv an einem großen Transfer in Höhe von rund 80 bis 90 Millionen Euro gearbeitet wird“. Nichtsdestotrotz sei der Verein auch in Zukunft weiterhin darauf aus, mit Bedacht vorzugehen und Einnahmen sowie Ausgaben balanciert zu halten.

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