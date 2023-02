Nagelsmann räumt Neuer-Missverständnis aus dem Weg

Im jüngsten Gespräch mit Manuel Neuer stand das jüngste Interview doch im Mittelpunkt. Eine Bemerkung, dies sei nicht der Fall gewesen, korrigierte Julian Nagelsmann am heutigen Samstag gegenüber ‚Sky‘: „Es ging um das Interview – das war Ironie. Natürlich ging es in dem Gespräch um das Interview. Wir haben unsere Meinungen ausgetauscht und es bleibt intern, was wir besprochen haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Alles andere wäre auch verwunderlich gewesen, schließlich hatte sich Neuer mit seinen Aussagen den Ärger der kompletten Vereinsführung zugezogen. „Fußball ist ein Teamsport, und alle sitzen in einem Boot“, befindet Nagelsmann, der von seinem Kapitän erwartet, „dass er die Mannschaft unterstützt“.

Lese-Tipp

Gut für Bayern: Pep findet Cancelo-Ersatz

In den kommenden Monaten kann dies nur von außen geschehen, denn Neuer fällt aufgrund seines Wadenbeinbruchs noch mehrere Monate aus. Nagelsmann stellt klar: „Die Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen, sondern diese Thematik ist geschlossen.“ Ob dies eher ein Wunsch als eine Feststellung ist, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.