Hazard: „Ich will nicht gehen“

Eden Hazard hat nicht vor, Real Madrid im Winter zu verlassen. Wie der belgische Offensivmann auf einer Pressekonferenz bei seiner Nationalmannschaft verriet, möchte er sich im Team durchsetzen: „Ich will nicht gehen. Vielleicht sieht es nach der WM ja ganz anders aus.“

Damit meint der 31-Jährige höchstwahrscheinlich seine Einsatzzeit. In der laufenden Saison stand Hazard erst in sechs Partien auf dem Rasen, nur zweimal bot ihn Trainer Carlo Ancelotti in der Startformation auf. Der Rechtsfuß gibt sich derweil kämpferisch: „Ich will zeigen, dass ich es verdiene, mehr zu spielen“, räumt aber ein: „Natürlich ist es schwierig, wenn man nicht spielt.“