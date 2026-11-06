Dem 1. FSV Mainz 05 ist es gelungen, den Vertrag von Paul Nebel (24) zu verlängern. Wie der Bundesligist mitteilt, haben sich beide Seiten dazu entschlossen, die Zusammenarbeit auszudehnen. Zur neuen Vertragslaufzeit des Eigengewäches machen die Rheinhessen wie gewohnt keine Angabe.

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Seit seinem 13. Lebensjahr trägt Nebel das Trikot der Nullfünfer. Zwischenzeitlich verbrachte er zwei Jahre per Leihe beim Karlsruher SC. Inzwischen stehen insgesamt 97 Pflichtspiele für die Profis seines Jugendklubs zu Buche. „Mainz 05 ist meine fußballerische Heimat. Ich bin in diesem Verein groß geworden, habe hier prägende Jahre im NLZ verbracht und bin zum Bundesliga-Profi gereift. Ich freue mich sehr, dass ich das Vertrauen der Verantwortlichen genieße und wir den Weg gemeinsamen fortsetzen können“, sagt der Rechtsfuß über seine Unterschrift.