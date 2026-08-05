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Bundesliga

Adeline nennt schönen Grund für HSV-Wechsel

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport Bild
1 min.
Martin Adeline läuft für den Hamburger SV auf das Feld @Maxppp

Martin Adeline hat sich zu den Beweggründen für seinen Wechsel zum Hamburger SV geäußert. „Mein Herz hat entschieden. Nur beim HSV hatte ich bereits ab dem ersten Gespräch ein gutes Gefühl. Ich fühle mich bereit – auch wenn ich weiß, dass die Bundesliga vielleicht die zweitstärkste Liga weltweit und ein neues Umfeld ist“, erklärt der französische Spielmacher im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

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Der 22-Jährige wechselte vor wenigen Wochen für vier Millionen Euro von ESTAC Troyes in die Elbmetropole. „Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich viel über mich und andere lernen will. Es ist vielleicht das größte Wagnis meines Lebens bisher. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, weiß ich nicht, wann ich es sonst machen werde“, offenbart Adeline.

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