Wechsel vor Abschluss: Higuaín löst Vertrag auf

Gonzalo Higuaín steht bei Juventus Turin kurz vor dem Absprung. Laut ‚Sky Italia‘ hat sich der argentinische Sturmtank mit der Alten Dame auf eine sofortige Trennung verständigt. Higuaíns Vertrag bei Juve lief noch bis 2021.

Den 32-Jährigen zieht es nun ablösefrei in die nordamerikanische MLS. Die Gespräche mit Inter Miami sollen von Erfolg gekrönt gewesen sein, in den nächsten Stunden sei mit den finalen Unterschriften zu rechnen. In den USA winkt ein gut dotierter Kontrakt für zwei Spielzeiten.