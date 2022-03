Chelseas Musonda nach Italien?

Charly Musonda mangelt es zurzeit nicht an Interessenten. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, zeigen zahlreiche Klubs Interesse am 25-Jährigen. Namentlich werden in dem Bericht die AS Rom und Hellas Verona genannt. Zudem beobachte Betis Sevilla den Offensivspieler. Musondas Vertrag beim FC Chelsea läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert.

Der Belgier war 2012 zu den Blues gewechselt und galt lange als eines der Aushängeschilder der Chelsea-Jugend. Aufgrund einer schweren Knieverletzung, mit der er zwei Jahre ausfiel, konnte Musonda sein Potenzial nie gänzlich abrufen und stand insgesamt nur siebenmal für die Londoner Profis auf dem Platz. Im Sommer steht für den ehemaligen U21-Nationalspieler der Neustart an.