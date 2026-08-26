Werder Bremen hat in diesem Sommer mit Chuki (22), Ludovit Reis (26) und Dariusz Stalmach (20) schon drei neue Mittelfeldspieler verpflichtet. Dennoch soll noch ein weiterer her. Fündig wurde der Bundesligist in Frankreich.

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Dort spielt Yassin Belkhdim beim SCO Angers eine gute Rolle. Der 24-Jährige ist ein echter Spätstarter, debütierte erst mit 22 Jahren im Profibereich, etablierte sich aber mittlerweile in der Ligue 1 als Stammspieler.

Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato erwägt Werder, ein Angebobt für Belkhdim abzugeben. Angers stellt sich fünf Millionen Euro Ablöse für die flexible und spielintelligente Mittelfeld-Arbeitsbiene mit Vertrag bis 2028 vor.

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Drei Probleme für Werder Bremen

Problem eins: Werder braucht erst frische Transfererlöse, um richtig aktiv werden zu können. Problem zwei: Der Transfermarkt schließt bereits am kommenden Dienstag. Problem drei: Auch der FC Burnley, Rayo Vallecano und der RSC Anderlecht sind auf Belkhdim aufmerksam geworden.