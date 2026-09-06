Chelsea vor XXL-Verkauf | Kleindienst rastet aus

Das Geld sitzt locker in der Premier League

Das Transferfenster ist gerade erst geschlossen und hat der Premier League wieder ein paar neue Rekorde eingebracht, da planen die englischen Klubs bereits die nächsten XXL-Deals. Besonders im Visier laut ‚CaughtOffside‘: Flügelspieler Pedro Neto vom FC Chelsea, der „seine Spitzenposition auf den internationalen Transferlisten als eines der begehrtesten Talente des Marktes“ behauptet. Das stärkste Interesse bestehe aktuell seitens der Konkurrenten FC Arsenal und Manchester City sowie von Saudi-Klub Al Hilal.

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„Anfragen über Vertreter und internationale Vermittler deuten darauf hin, dass der Name des Spielers auch bei anderen führenden europäischen Spitzenklubs weiterhin im Gespräch ist“, heißt es weiter über den 26-jährigen Portugiesen. „Es wird erwartet, dass Vereine, die den Spieler genau im Blick haben, während des Wintertransferfensters erneut offiziellen Kontakt mit der Chelsea-Führung aufnehmen werden, gestützt auf die abschließenden Berichte ihrer Scouting- und Datenanalyse-Teams.“ Die Blues seien bereit, sich Angebote anzuhören und verlangen demzufolge mindestens 70 bis 80 Millionen Euro.

Gladbach-K.o. gegen das Wunderdorf

Bei Borussia Mönchengladbach brennt nach der desolaten vergangenen Spielzeit auch in dieser Saison schon nach Spieltag zwei wieder der Baum. Nach dem 0:3 gegen RB Leipzig, folgte am gestrigen Samstagnachmittag ein 3:4 gegen die SV Elversberg nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung. Erneut gab es einige haarsträubende Fehler und individuelle Aussetzer bei den Fohlen, was Kapitän Tim Kleindienst komplett auf die Palme brachte. Nach der Partie schimpfte der Nationalspieler im ‚ZDF‘-Interview über seine Mitspieler: „Wir sollten mal schleunigst unseren Fokus so hochfahren, dass er auch 90 Minuten hält, und keine Ahnung, woran es liegt, weniger TikTok gucken oder was weiß ich. Ist mir eigentlich wurscht, was sie machen.“

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In der vergangenen Saison fiel Kleindienst nahezu komplett mit einer schweren Knieverletzung aus, nun soll er die Fohlen als Anführer wieder nach oben führen. Nach einer ordentlichen, aber torlosen Leistung gegen das „Wunderdorf“ (‚Bild‘) gab er sich zumindest nach der Partie alle Mühe, seine Teamkameraden nach dem Fehlstart wachzurütteln, appellierte noch einmal: „Am Ende sollen sie halt mal irgendwas machen, dass sie 90 Minuten klar bei Verstand sind und dann 90 Minuten durchhalten und den Fokus hochhalten, dass wir auch bis zum Schluss verteidigen. Und nicht irgendwelche sinnlosen Ballverluste, Fehlpässe und Fouls produzieren.“