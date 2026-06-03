Klare Mission: Strobl übernimmt in Wolfsburg

Die langwierige Trainersuche des VfL Wolfsburg hat ein Ende. Der Bundesliga-Absteiger teilt offiziell mit, dass Tobias Strobl künftig den Cheftrainerposten bekleidet. In der Autostadt unterschreibt der 38-Jährige einen Vertrag bis 2028.

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Willkommen in Wolfsburg, Tobias Strobl! 💚



Der 38-Jährige übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers beim VfL Wolfsburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.



Wir freuen uns auf dich und die gemeinsame Zeit! 🐺 pic.twitter.com/FtTTHqIAIs — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 3, 2026

„Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben“, erklärt Strobl-Vorgänger und Sportgeschäftsführer Dieter Hecking, „er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Mit seiner erfolgreichen Arbeit an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profibereich hat er sich beim FC Augsburg einen Namen gemacht. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können.“

Strobl wechselt vom SC Verl nach Wolfsburg. An den Drittligisten fließt dem Vernehmen nach eine kleine Entschädigungsgebühr. Beim VW-Klub tritt der Übungsleiter die Nachfolge von Hecking an, der zum Geschäftsführer Sport befördert wurde.

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„Der Austausch mit Dieter und Pirmin war vom ersten Moment an überragend. Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe beim VfL Wolfsburg etwas Besonderes ist. Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen. Diese Herausforderung werde ich mit viel Positivität angehen, das ist mein Naturell. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Zeit, die vor uns liegt“, wird Strobl zitiert.