ManCity: Aké im Sommer weg?

Der AC Mailand zieht eine Verpflichtung von Nathan Aké in Betracht. Wie das italienische Nachrichtenportal ‚Calciomercato.com‘ vermeldet, haben die Rossoneri den 31-jährigen Innenverteidiger von Manchester City auf dem Zettel. Bereits im Winter war Milan an einem Transfer des niederländischen Nationalspielers interessiert, konnte damals jedoch nicht den Forderungen des Insel-Klubs gerecht werden.

Während Aké in den vergangenen Jahren unter Pep Guardiola noch überwiegend zum Stammaufgebot gehörte und mit den Citizens 2023 unter anderem die Champions League gewann, kommt der Defensivmann in der laufenden Spielzeit überwiegend auf Kurzeinsätze. Hinzu kommt, dass der Vertrag des Linksfußes in Manchester im Sommer ausläuft. Insofern wäre Aké zur ablösefrei zu haben. Für die Skyblues absolvierte der Verteidiger seit seiner Verpflichtung 170 Pflichtspiele.