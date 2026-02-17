Hoffenheim verkündet Verlängerung

Die TSG Hoffenheim hat die Vertragsverlängerung mit Vladimir Coufal eingetütet. Bis wann der 33-jährige Rechtsverteidiger sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier ausdehnt, teilt der Tabellendritte nicht mit. Coufal, im Sommer ablösefrei von West Ham United verpflichtet, stand in dieser Saison bei allen 22 Ligaspielen in der Startelf.

TSG-Manager Andreas Schicker sagt: „Vlad bringt enorme Erfahrung mit und gibt unserer Mannschaft auf der rechten Seite viel Stabilität. Mit seiner Professionalität, seiner Mentalität und natürlich seinen Leistungen ist er sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er übernimmt Verantwortung, geht voran und ist auch Vorbild für unsere jüngeren Spieler.“