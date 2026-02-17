Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Hoffenheim verkündet Verlängerung

von David Hamza - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Vladimir Coufal bekommt von Trainer Christian Ilzer Anweisungen @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hat die Vertragsverlängerung mit Vladimir Coufal eingetütet. Bis wann der 33-jährige Rechtsverteidiger sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier ausdehnt, teilt der Tabellendritte nicht mit. Coufal, im Sommer ablösefrei von West Ham United verpflichtet, stand in dieser Saison bei allen 22 Ligaspielen in der Startelf.

Unter der Anzeige geht's weiter
TSG Hoffenheim
Es ist unsere verdammte Pflicht dieses Wortspiel zu nutzen.
Bei X ansehen

TSG-Manager Andreas Schicker sagt: „Vlad bringt enorme Erfahrung mit und gibt unserer Mannschaft auf der rechten Seite viel Stabilität. Mit seiner Professionalität, seiner Mentalität und natürlich seinen Leistungen ist er sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unseres Teams. Er übernimmt Verantwortung, geht voran und ist auch Vorbild für unsere jüngeren Spieler.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hoffenheim
Vladimír Coufal

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
Vladimír Coufal Vladimír Coufal
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert