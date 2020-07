Preisschild für Bayer-Flirt Badiashile

Die AS Monaco will ihr Juwel Benoît Badiashile nur für eine stattliche Ablösesumme ziehen lassen. Laut ‚France Football‘ fordern die Monegassen 30 Millionen Euro für den 19-jährigen Innenverteidiger, an dem nach FT-Informationen Bayer Leverkusen Interesse zeigt.

Mit den Rheinländern befindet sich Badiashile bereits in fortgeschrittenen Gesprächen, angesichts der hohen Ablöseforderung ist aber noch ein weiter Weg zu gehen, ehe ein Transfer finalisiert werden kann. Der französische U19-Nationalspieler ist noch bis 2024 an Monaco gebunden.