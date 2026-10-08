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Eine Bedingung: Neuer Bayern-Anlauf bei Vuskovic

Seit diesem Sommer sorgt Luka Vuskovic in der Premier League für Furore. Das ist auch dem FC Bayern nicht verborgen geblieben.

von Julian Jasch - Quelle: cfbayerninsider.com
1 min.
Luka Vuskovic im Brighton-Trikot @Maxppp

Der FC Bayern behält die Entwicklung von Luka Vuskovic (19) im Blick. Das berichtet ‚Bild‘-Chefreporter Christian Falk auf seiner Website ‚cfbayerninsider.com‘. Bevor die Münchner einen konkreten Vorstoß wagen können, müsse allerdings ein Abwehrspieler aus den eigenen Reihen den Klub verlassen.

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Zu den Abgangskandidaten gehören allen voran Min-jae Kim (29) und Hiroki Ito (27). Bei entsprechenden Angeboten würden die Münchner einen Verkauf in Betracht ziehen, passende Anfragen lassen bislang aber auf sich warten.

Zurück zu Vuskovic: Nach einer starken Leihsaison beim Hamburger SV war der Innenverteidiger im Sommer für 54 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Brighton & Hove Albion gewechselt. Dort avancierte der Kroate (zehn Länderspiele) auf Anhieb zum Abwehrchef.

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Diese Entwicklung bleibt der europäischen Elite natürlich nicht verborgen. Ob der deutsche Rekordmeister konkrete Schritte für eine Verpflichtung in die Wege leitet, wird sich zeigen. Jedenfalls führte bereits im Frühjahr eine FCB-Spur zu Vuskovic. Vielleicht nehmen die Bayern-Bosse diese bald wieder auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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