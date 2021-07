Neuhaus: Erst festigen, dann wechseln

45 Mal stand Florian Neuhaus in der abgelaufenen Saison für Borussia Mönchengladbach auf dem Feld. Der 24-Jährige zählt zu den absoluten Leistungsträgern und konnte mit seinen Auftritten international auf sich aufmerksam machen. Dass Jürgen Klopp ein großer Fan des deutschen EM-Fahrers ist und ihn am liebsten in den eigenen Reihen hätte, ist längst bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Bewunderer muss aber wohl noch warten, bis Neuhaus einen Transfer ins Ausland wagt. Wie ‚Sport1‘ heute berichtet, sieht der Mittelfeldspieler seine unmittelbare Zukunft in Gladbach. Schon vor einigen Wochen zeigte sich der Passgeber zufrieden mit seiner Rolle bei der Borussia und merkte an: „Dieses Gefühl muss ein neuer Klub erstmal überbieten.“

Nach Gesprächen mit Neu-Trainer Adi Hütter soll Neuhaus nun von einem Verbleib für die kommende Saison überzeugt sein. Demzufolge will er sich als Führungsspieler festigen und sich einen Platz in der Nationalmannschaft erobern. Nicht verwunderlich wäre, wenn Neuhaus auch im kommenden Sommer sowohl beim FC Liverpool als auch bei den Bayern erneut auf dem Einkaufszettel stünde.