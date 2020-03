UEFA-Beschluss: Saisons sollen bis Juni beendet werden

Dank der Verschiebung der anstehenden Europameisterschaft ins Jahr 2021 haben die nationalen Ligen im Zuge der Corona-Pandemie die Möglichkeit, die verschobenen Spieltage im Sommer nachzuholen. Nun hat die UEFA bekanntgegeben, dass bis zum 30. Juni die jeweiligen Saisons beendet werden müssen. Den jeweiligen Verbänden bietet sich somit ein zusätzlicher Monat, um entsprechende Wettbewerbe zu einem Abschluss zu bringen.

Die UEFA, der europäische Klubverband ECA, die europäischen Ligen und FIFPRO Europa unterzeichneten am heutigen Dienstag eine entsprechende Resolution. Der „Notfallplan für die Sportsaison 2019/20“ wurde laut Statement einstimmig beschlossen und zieht einige Veränderungen des Spielplans nach sich.

Für den Klubfußball bedeutet die Entscheidung, dass „exklusive Kalenderzeitnischen“ restrukturiert werden. Spiele der Champions League und Europa League könnten dann auch an Wochenenden stattfinden und Meisterschaftsspiele würden unter der Woche ausgespielt werden.

Durch die Verschiebung des Saisonendes der nationalen Ligen werden die Playoff-Spiele zur Europameisterschaft vorbehaltlich der Situation in der nächsten Länderspielpause nach dem Juni stattfinden.

In Stein gemeißelt sind die Entscheidungen aber nicht, wie die UEFA in der Mitteilung schreibt: „Die Parteien werden die Situation weiterhin täglich genau beobachten und in der Zwischenzeit die breite Fußballgemeinschaft ermutigen, alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen.“

