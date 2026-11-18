Der FC Bayern will trotz des großen Ziels, ins Champions League-Finale 2028 in München einzuziehen, mit wirtschaftlicher Vernunft agieren. Auf Nachfrage von ‚t-online‘, ob man eigens dafür den nächsten 100-Millionen-Transfer nach Harry Kane plant, entgegnet Vereinspräsident Herbert Hainer: „Das Finale der Champions League in unserem Stadion zu erreichen, wäre die Sahne auf dem Kuchen. Aber es ist definitiv nicht so, dass wir Millioneninvestments für diesen einen Tag oder für diese eine Saison tätigen. Es gibt in Europa Vereine, die einfach mehr Geld zur Verfügung haben als wir. Deshalb müssen wir smarter und besser agieren als andere.“

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Hainer ordnet ein: „Das ist nicht immer einfach, aber wir haben mit Harry Kane, Michael Olise oder Luis Díaz bewiesen, dass wir es können. Alle drei waren als Transfers große Herausforderungen, sind aber auch absolute Volltreffer. Kompliment an unseren Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen sowie die sportliche Leitung mit Max Eberl und Christoph Freund.“