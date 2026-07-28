Andrea Natali setzt seine Karriere dauerhaft bei AZ Alkmaar fort. Nach einer einjährigen Leihe des Innenverteidigers haben die Niederländer den 18-Jährigen jetzt dauerhaft von Bayer Leverkusen verpflichtet. Der Youngster unterschreibt bis 2031 und kostet zwei bis drei Millionen Euro Ablöse.

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🔴⚪️ Andrea is officially one of us



✍️ AZ heeft Andrea Natali definitief overgenomen van Bayer 04 Leverkusen. De achttienjarige centrale verdediger speelde het afgelopen seizoen op huurbasis in Alkmaar en heeft een contract getekend tot medio 2031. Lees hier meer:… pic.twitter.com/vvdfFukbvy — AZ (@AZAlkmaar) July 28, 2026

„Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein und nun endgültig für AZ Alkmaar zu spielen. Letztes Jahr wurde ich vom Team, dem gesamten Trainerstab und allen Mitarbeitern sehr herzlich empfangen, daher ist es schön, wieder mit allen zusammenarbeiten zu können“, so Natali, der in der vergangenen Spielzeit noch für die Zweitvertretung von Alkmaar aufgelaufen war.