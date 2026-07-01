Champions League ruft: Amiri zur Bundesliga-Konkurrenz?

Schon im vergangenen Jahr hatte RB Leipzig die Fühler nach Nadiem Amiri (29) ausgestreckt. Jetzt wird die Spur offenbar wieder heiß.

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Informationen der ‚Sport Bild‘ zufolge sind die Sachsen erneut an dem Leistungsträger vom FSV Mainz 05 dran. Dazu passt: Schon vor rund drei Wochen wurde berichtet, Amiri sei bei einem besseren Angebot „sofort weg“. In Leipzig würde er kommende Saison in der Champions League an den Start gehen.

Die ‚Sport Bild‘ führt aus, dass der neue RB-Coach Martín Demichelis mit zwei Achtern spielen möchte, Amiri könnte also gemeinsam mit Österreich-Star Christoph Baumgartner (26) im Mittelfeld auflaufen. Bevor die Leipziger bei dem DFB-Profi, der in Mainz noch bis 2028 unter Vertrag steht, aufs Gaspedal drücken, braucht es allerdings Einnahmen durch Verkäufe.

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Viele Abgangskandidaten

Insbesondere Yan Diomande (19) verspricht einen hohen Transfererlös. Der Flügelflitzer ist sich mit Paris St. Germain schon einig geworden, RB würde ihn aber gerne für ein weiteres Jahr halten. Stattdessen dürfen Castello Lukeba (23) oder El Chadaille Bitshiabu (21) den Abflug machen.

Darüber hinaus sollen die in der abgelaufenen Spielzeit verliehenen Lutsharel Geertruida (25), Arthur Vermeeren (21) und Eljif Elmas (26) dauerhaft abgegeben werden. Damit nicht genug: Laut der ‚Sport Bild‘ beschäftigt sich zudem Benjamin Henrichs (29) mit einer Luftveränderung. Plant Demichelis allerdings mit dem Rechtsverteidiger, könnte Positionskonkurrent Ridle Baku (28) das Weite suchen.

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Abzuwarten bleibt auch, wie es mit David Raum (28) weitergeht. Verhandlungen über eine Verlängerung seines bis 2027 datierten Vertrags mündeten bislang nicht in einer Übereinkunft. Außerdem reizt den Linksverteidiger die englische Premier League.