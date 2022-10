„Pogback, Ziel Benfica“ | „Neuer Edgar Davids“ für Barça?

„Pogback“

Für Paul Pogba gibt es nach den zahlreichen Negativschlagzeilen in den vergangenen Wochen endlich wieder positive Nachrichten. „Pogback, Ziel Benfica“, titelt die ‚Tuttosport‘. Juventus Turins Champions League-Partie findet allerdings schon am 25. Oktober statt. Obwohl der französische Mittelfeldstar seit Monaten ausfällt, soll er in Kürze schon für Trainer Massimiliano Allegri zur Verfügung stehen. Das wäre ein waschechtes Blitzcomeback. Viel wahrscheinlicher ist laut der italienischen Sportzeitung aber die Begegnung mit Paris St. Germain am 2. November. Der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt auf der Titelseite: „Die Überraschung ist Pogba“. Hier wird das Serie A-Spiel gegen US Lecce am 29. Oktober als Rückkehrdatum genannt. Ganz klar ist also nicht, wann Pogba wieder auf dem Rasen steht. Der Zeitpunkt rückt jedoch ganz offensichtlich näher.

Vertragspanik bei United?

Steht bei Manchester United ein großer Umbruch bevor? Gleich zwölf Spieler des Profikaders haben auslaufende Verträge und könnten die Red Devils kommenden Sommer verlassen. Die ‚Manchester Evening News‘ halten dies für suboptimale Vorzeichen, um solide durch die Saison zu kommen. Unter den Spielern mit einer offenen Zukunft sind auch Stars wie David de Gea oder Cristiano Ronaldo. Die Riege darunter ist ebenfalls betroffen: Diogo Dalot, Marcus Rashford, Fred und Luke Shaw wissen derzeit auch nicht, ob sie in der nächsten Saison noch United-Spieler sein werden. In der Führungsetage von United und bei Trainer Erik ten Hag rauchen deshalb die Köpfe. In der aktuellen Ergebniskrise muss zusätzlicher Aufwand betrieben werden, um die Kaderplanung zukunftsorientiert voranzutreiben.

Xavi will „neuen Edgar Davids“

Die Niederlage gegen Real Madrid (1:3) im Clásico am vergangenen Wochenende hat den FC Barcelona zurück auf den Boden der Tatsachen befördert. Die Tabellenführung ist futsch, in der Champions League kann nur noch ein Wunder helfen, um in die nächste Runde zu kommen. Die ‚Sport‘ will in Erfahrung gebracht haben, dass nun Ansu Fati in die Startelf rücken soll. Ferran Torres und Frenkie de Jong sollen zusätzlich frischen Wind reinbringen. Schon am Donnerstag gegen den FC Villarreal soll der Negativtrend gestoppt werden. Einen anderen Ansatz gibt es laut ‚Mundo Deportivo‘. Barça suche nach einem „neuen Edgar Davids“ für das zentrale Mittelfeld. Dieser soll „eine sofortige Verstärkung im Mittelfeld“ sein. Youri Tielemans, Jorginho oder Ruben Neves sind die möglichen Alternativen. Ob deren Spielstil dem vom ehemaligen niederländischen Nationalspieler mit der charakteristischen Sportbrille gleicht, darf jeder für sich selbst interpretieren.