77-Millionen-Mann Durán setzt Unterschrift

Mittelstürmer Jhon Durán geht ab sofort in Russland auf Torejagd. Der 22-jährige Kolumbianer wechselt auf Leihbasis bis Saisonende von Al Nassr zu Zenit St. Petersburg. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Die bisherige Leihe zu Fenerbahce wird im Zuge dessen aufgelöst.

Erst im Januar 2025 war Durán für satte 77 Millionen Euro von Aston Villa zu Al Nassr gewechselt. Ein halbes Jahr später ging es leihweise zu Fener, für das er in der Hinrunde fünf Treffer und drei Vorlagen in 21 Einsätzen beisteuerte. In den letzten Tagen des Transferfensters mischten nach FT-Infos auch Bundesligisten beim Linksfuß mit, darunter der VfL Wolfsburg. Nun zieht es Durán aber zu Zenit.