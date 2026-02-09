Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

77-Millionen-Mann Durán setzt Unterschrift

von Fabian Ley - Quelle: fc-zenit.ru
1 min.
Jhon Durán packt seinen Jubel aus @Maxppp

Mittelstürmer Jhon Durán geht ab sofort in Russland auf Torejagd. Der 22-jährige Kolumbianer wechselt auf Leihbasis bis Saisonende von Al Nassr zu Zenit St. Petersburg. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Die bisherige Leihe zu Fenerbahce wird im Zuge dessen aufgelöst.

Unter der Anzeige geht's weiter
ФК «Зенит»
Джон Дуран — игрок «Зенита»!
 
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Аль-Наср» достигли договоренности о переходе нападающего в состав петербургского клуба.
 
Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/26.
 
Футбольный клуб «Зенит» приветствует Джона Дурана в Петербурге!
Bei X ansehen

Erst im Januar 2025 war Durán für satte 77 Millionen Euro von Aston Villa zu Al Nassr gewechselt. Ein halbes Jahr später ging es leihweise zu Fener, für das er in der Hinrunde fünf Treffer und drei Vorlagen in 21 Einsätzen beisteuerte. In den letzten Tagen des Transferfensters mischten nach FT-Infos auch Bundesligisten beim Linksfuß mit, darunter der VfL Wolfsburg. Nun zieht es Durán aber zu Zenit.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
SPL
Süper Lig
Zenit
Nassr
Fenerbahce
Jhon Durán

Weitere Infos

Premier League Premier League
SPL Saudi Pro League
Süper Lig Süper Lig
Zenit Logo Zenit Sankt Petersburg
Nassr Logo Al Nassr
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Jhon Durán Jhon Durán
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert